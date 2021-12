Første forsikringsselskap som velger SaaS-løsning

Annonse

Jernbanepersonalets Bank & Forsikring (JBF), som tilbyr bank- og forsikringstjenester til ansatte, deres familier og pensjonister i jernbanerelatert virksomhet, har flyttet hele skadeforsikringsvirksomheten over til en dedikert SaaS-plattform. SaaS står for Software as a service, eller "programvare som en tjeneste", som det så fint kan kalles på norsk.

Nå skal de altså være det første forsikringsselskapet i Norge som velger en programvare som kjører som tjeneste i skyen.

Stor prosess

JBF gjennomførte nylig den gigantiske, automatiserte migreringsprosessen som flyttet nærmere 100.000 kundeforhold, 350.000 forsikringsavtaler og 90.000 forsikringssaker over til den nye SaaS-plattformen. Plattformen er utviklet av det nederlandske programvareselskapet Keylane.

JBF og selskapets kunder vil fremover bruke SaaS-løsningen til alt skadeforsikringsprosesser inkludert salg, distribusjon, forsikring, fakturering, innfordring, skadebehandling og administrasjon, skriver JBF i en melding.

For selskapet betyr dette mindre kompleks it-infrastruktur, lavere it-kostnader og mer kostnadseffektiv drift. For kundene betyr det mer effektive og tilgjengelige selvbetjente løsninger og dermed økte muligheter for lavere forsikringspremier i fremtiden, heter det i meldingen.