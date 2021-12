Nytt fremragende forskningsmiljø innen kunstig intelligens

Annonse

Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (Nordstar) på OsloMet har fått status som fremragende forskningsmiljø av særlig høy kvalitet, og vil etablere en ny tradisjon i forskning på bærekraftig og pålitelig kunstig intelligens. Det skriver OsloMet i en pressemelding.

Det nye forskningsmiljøet blir en del av OsloMet/SimulaMet AI Lab, og er det femte senteret som mottar status som fremragende forskningsmiljø.

Anis Yazidi, en av lederne ved det nye forskningssenteret, forklarer hvorfor OsloMet er riktig plass for et slikt senter:

– På OsloMet har vi et aktivt team som arbeider innen forskjellige områder av kunstig intelligens, og vår OsloMet/SimulaMet AI Lab er nå en av de ledende labene for kunstig intelligens i Norge, sier Yazidi i meldingen.

Bærekraft og pålitelighet

Hovedmålet til NordSTAR er å utvikle AI-verktøy som tar med alle nødvendige nøkkelaspekter relatert til bærekraft og pålitelighet.

For å nærme seg alle nøkkelaspektene innen bærekraft og pålitelighet i kunstig intelligens, har senteret utviklet fem forskjellige forskningsområder.

Totalt har fem senter ved OsloMet fått status som fremragende forskningsmiljøer. Dette er en del av et tiltak for å oppfylle universitetets mål i strategien for 2024: å utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høy kvalitet.

Hvert av fagmiljøene mottar 1 million kroner per år i fire år (2021-24), samt finansiering til en Ph.D/postdoktor-stilling.