Kontaktlinser med innebygd AR

Det begynner å bli skrekkelig lenge siden nå, men vi husker godt hvor kult vi syntes det var da den første Terminator-filmen kom i 1984. Visjonene i filmen om framtidig teknologi, mye av det skikkelig skremmende – det var jo tross alt en «skrekk-action-film» – men også en del teknologi som bare var skikkelig stilig.

Vi minnes med glede scenen da Terminatoren ankom vår tid, kliss naken, og gikk inn på den baren for å finne seg noe å kle på seg. Ved hjelp av robotsynet målte han opp mc-tøffingene etter tur for å finne en som hadde klær som passet. Se filmen om igjen om du har glemt hvordan det gikk videre, vi stopper her – poenget vårt er det synsinntrykket filmskaperne presenterte da roboten orienterte seg.

I dag ville vi kalt dette for «utvidet virkelighet», og nylig har et selskap lansert en teknologi som slett ikke er langt unna «Terminator-syn».

Utvidet virkelighet

AR, «Augmented Reality», eller «utvidet virkelighet» på norsk, dreier seg om å blande synsinntrykkene fra den virkelige verden med datagrafikk. Klassisk AR foregår på en gjennomsiktig brille, der virkeligheten synes gjennom glasset, og så produseres datagrafikken i brilleglasset.

Det finnes også en annen variant, der virkeligheten gjengis ved hjelp av kamerabilder på skjermen, og så kombineres dette med grafikken. Bare for å holde ting så intuitivt og lettforståelig som mulig, så har selvsagt dataindustrien gitt denne teknikken et eget navn – «MR – Mixed Reality» (takk til Microsoft).

Uansett, å utvide det vi ser med datagrafikk har en mengde med muligheter, og mange har spådd at AR kommer til å bli raskere utbredt i verden enn VR, Virtual Reality. Det tror vi så gjerne, for det er mange flere kule måter å presentere AR på enn den mest utbredte VR-teknikken som leveres i en ganske framtung «dykkermaske». Dessuten kan man ikke bevege seg fritt rundt i verden i VR, mens det er fullt mulig i AR.

Nå har det amerikanske selskapet Mojo Vision lansert en prototype av det som fort kan bli det siste steget før vi installerer en USB-C-port bak øret for å koble datamaskinen rett på synsnerven: Kontaktlinser med innebygd skjermteknologi for å presentere AR rett foran øyet.

Mojo Lens

Selskapet har ligget lavt i terrenget mens de har utviklet produktet som denne uka ble kunngjort: Kontaktlinsen Mojo Lens. Det er en fungerende kontaktlinse med innebygde mikroskjermer som kan gi brukeren informasjon rett på øyet. Produktet er imidlertid ennå i utviklingsfasen, så Mojo Lens er foreløpig en prototype som ikke er til salgs.

I en pressemelding fra selskapet opplyses det at de har jobbet med denne teknologien i over ti år, og har registrert en rekke patenter som er kritiske for utviklingen av smarte kontaktlinser. En av dem er monitorteknologien «Mojo Vision» som selskapet kunngjorde i mai 2019. Det er en mikromonitor med pikseltetthet på formidable 14.000 piksler per tomme, som selskapet omtaler som «verdens minste og tetteste display for dynamisk (bevegelig) innhold». Denne teknikken er basert på MicroLED-teknologi.

Denne skjermteknologien er bygd inn i Mojo Lens, sammen med batteri, elektronikk, trådløs kommunikasjon og bevegelsessensorer. For å få plass til alt sammen er Mojo Lens en såkalt «skleral linse», altså en kontaktlinse som ikke bare dekker hornhinnen fremst på øyeeplet, men også dekker et godt stykke innpå det hvite i øyet (senehinnen eller sklera). Vanlige kontaktlinser har en diameter på oppunder 10 millimeter, mens her snakker vi om en kontaktlinse med en diameter på snaue 25 millimeter.

Vi aner ikke hvordan man setter inn en sånn, men slike finnes allerede for å behandle en rekke øyeproblemer.

Store muligheter

Det er klart at disse linsene har store muligheter, langt utenfor spill, underholdning og «unødvendig informasjon» som temperatur, veivisning under navigasjon eller en pop-up med informasjon om hvem som ringer deg.

Å hjelpe svaksynte ved å tegne opp sterkere kontrastlinjer i omgivelsene kan gjøre den store forskjellen for å kunne bevege seg fritt omkring uten assistanse. Det kan også gjøre det enklere for svaksynte å lese tekst.

Selskapet spår også anvendelser innenfor yrkeslivet, der informasjon om jobben som skal gjøres presenteres i linsene. Dette har vi forsåvidt sett før, for eksempel med AR-brillene Hololens fra Microsoft, der grafikk i synsfeltet kan hjelpe en tekniker med å identifisere deler i maskineri han ikke kjenner fra før.

I kombinasjon med eksternt utstyr er det også lett å se for seg anvendelser der brukeren kan se i stummende mørke, ved hjelp av infrarød belysning, kamera og bildeprosessering som deretter leveres til linsene.

En journalist fra nettsiden Mashable fikk linsene demonstrert på bakrommet under CES-messen, riktig nok uten å ta dem på under øyelokket, men i stedet holdt dem rett foran øyet. Hun ble overrasket over hvor langt Mojo har kommet med denne teknologien, selv om at hun skriver at dette har likevel mange ubesvarte spørsmål – for eksempel om folk virkelig vil ha en liten skjerm flytende rett på øyet.

Det er en av grunnene til at selskapet først konsentrerer seg om medisinske anvendelser. En representant for selskapet innrømmer at en forbrukerutgave fremdeles er «etpar» år inn i framtiden, men ar selskapet endelige mål ikke er å bli en medisinsk leverandør – det er å bli en forbrukerleverandør som en vakker dag kommer til å erstatte mobiltelefonene.

Vi er godt og grundig imponert, både av teknologien og ambisjonene. Det er vi ikke alene om, det er mange som har skrevet om disse linsene nå, blant andre BBC (video), Tech Crunch (video), Mashable, Wired, Digital Trends, Futurism og flere.