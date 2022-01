Frisk satsing på global sikkerhet i Oppland

Annonse

To millioner kroner legger Oppland fylkeskommune på bordet for å hjelpe forskning innen cyber-sikkerhet å etablere virksomheter innen fagfeltet i regionen.

Gjøvik kommune har i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Gjøvikregionen Utvikling og Oppland fylkeskommune besluttet å etablere et cyberprogram for å finansiere utviklingen fra forskning til marked innen it-sikkerhet.

Oppland fylkeskommune legger det frem slik:

Økte til to millioner

– Jeg er kjent med det som foregår i hele Innlandet innen cybersikkerhet, spesielt aksen mellom NTNU på Gjøvik og Cyberforsvaret på Lillehammer. Disse miljøene er blant de fremste i verden, ifølge dem som forstår seg på slikt. Utviklingen går raskt innenfor dette feltet, derfor må man være tidlig "på", sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap), og foreslo bevillingen til cyberprogrammet økt fra 700.000 til 2.000.000 kroner.

Dette ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

5,4 millioner kroner

Gjøvik kommune og Gjøvikregionen Utvikling har bidratt med 700.000 kroner hver, og NTNU med 2.000.000 kroner. Totalt vil Cyberprogrammet råde over 5,4 millioner kroner, og det er beskrevet en maksimal støtte per case på 250.000 kroner, og satt et krav til egeninnsats i form av timer tilsvarende støtten.

Trøndelag fylkeskommune etablerte prosjektet NTNU Discovery i 2011, og dette er i dag ett av de viktigste virkemidlene for kommersialisering som NTNU benytter seg av. Prosjektet har utgangspunkt i forskningsprosjekter eller masteroppgaver, og formålet er å stimulere til å øke antallet kommersialiseringer fra NTNU. Da ordningen ble evaluert i 2014 viste det seg at NTNU Discovery hadde resultert i 30 nye aksjeselskaper med til sammen 70 ansatte. Tilbakemeldingene fra prosjektene dokumenterer at ordningen dekker en svært kritisk fase i overgangen fra forskningsprosjekt til kommersialisering og bedriftsetablering, hvor det er lite virkemidler og kapital.

Strategisk satsningsområde

Cyber- og informasjonssikkerhet er et strategisk satsningsområde for Oppland fylkeskommune. Gjennom prosjektet CyberLand er ambisjonen å forsterke og videreutvikle den klyngen som eksisterer i mjøsregionen innenfor cyber- og informasjonssikkerhet. Målet for CyberLand-satsingen er at Innlandet skal være Norges nasjonale nærings- og kompetansesentrum på cyber- og informasjonssikkerhet.