Hjemmekontor for racerføreren

Logitechs G-serie med ratt og pedaler har lenge vært kanskje det beste innsteget i sim-racing med tanke på ytelse og kostnad. Med den nyeste versjonen går prisen noe opp, men aldri før har man fått like mye for pengene.

G923 baserer den haptiske tilbakemeldingen på Tueforce-teknologi, der spillet sender tilbakemeldinger som fysisk merkes i rattet. I praksis betyr det bedre følelse med hvordan bilen oppfører seg, og man merker umiddelbart i rattet om bakhjulene slipper, eller hvor krapp en sving er. Foreløpig er det kun fire spill på PC som støtter dette (Grid, Asetto Corsa, iRacing og overraskende nok Snowrunner). PS4-versjonen støtter også Gran Turismo Sport.

Samtidig bruker G923 et lukket belte-system som gir deg umiddelbar tilbakemelding i spill som ikke støtter Trueforce, og fungerer glimrende i alle racing-simene vi har testet. Gjennom programvaren G-Hub får man også full tilgang til å tilpasse både ratt og pedaler slik man selv vil.

Pedalene har fått den minste oppgraderingen fra tidligere versjoner, men fjæren i gass og bremse-pedalen er oppgradert og gjør det lettere å gjøre raske skifter.

G923 har gått fra å være ditt første ratt til et ratt du kan leve veldig lenge med, her får du en proffere utførelse og mye for de 4.000 kronene det koster. Om du spiller på pc, Xbox eller Playstation har lite å si så lenge du velger riktig versjon, og G923 støtter også Xbox Series X/S og Playstation 5.