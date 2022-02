Sju av ti norske ledere tror ikke GDPR gjelder dem

Annonse

NTT Securitys årlige "Risk: Value Report" undersøker hvordan beslutningstakere over hele verden forholder seg til cybersikkerhet. Årets rapport omfatter 2200 respondenter i 20 land, hvorav 100 norske beslutningstagere er inkludert.

Annonse

Ifølge rapporten sier kun tre av ti norske beslutningstagere at de tror EUs personvernforordning (GDPR) gjelder deres bedrift.

Annonse

Kan få store bøter

– Det er hårreisende. Norge er best i klassen på EU-direktiver, så det er underlig at norske beslutningstagere ikke har fått med seg at disse reglene er innført, sier Information Security Manager for Norden i NTT Security, Lisbeth Børresen, i en pressemelding fra selskapet.

GDPR innførte strenge regler for behandling av personopplysninger i EU og EØS. I Norge har reguleringen vært i kraft siden 20. juli 2018. Konsekvensene av å bryte reglementet kan være så mye som 200.000.000 kroner, eller fire prosent av total omsetning.

– Slike summer svir. Å sørge for at man overholder reglene er ikke nødvendigvis bare enkelt, men det er ekstremt viktig. For kundenes personvern og konsekvensene det kan ha for bedriften, sier Børresen.

Du kan lese hele rapporten her.