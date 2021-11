Ny sjef i Geodata

Annonse

Geodata er en tung norsk aktør på markedet for geografiske data og tilhørende teknologi og kunnskap. Selskapet distribuerer programvare fra Esri og baserer mye av sin virksomhet på Arcgis-plattformen. Selskapet har vokst med 100 millioner kroner i omsetning de siste fem årene, og omsatte for 326 millioner kroner i fjor.

– Jeg gleder meg til å overta det øverste ansvaret i Geodata og stafettpinnen etter Geir. Geodata har et unikt teknologisk og faglig fundament å bygge videre på. Innenfor nær sagt alle våre markedsområder, opplever vi økt etterspørsel knyttet til behov for digital omstilling og nyinvesteringer og stor tilvekst av nye kunder, sier Kristiansen i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har de beste menneskene, og skal dyrke det å være en endrings- og lærevillig organisasjon. Vi skal søke nærhet til våre kunder og samarbeidspartnere, og ha et kritisk blikk på hva som gir kundeverdi når vi jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Jeg ser virkelig lyst på Geodata fremtiden, og er sikker på at vi vil styrke vår posisjon som markedsleder innenfor vårt fagfelt i årene som kommer, sier han.

Lang erfaring

Styreleder og hovedeier i Geodata, Olbjørn Kvernberg, lovpriser arbeidet Geir Hansen har lagt ned i sine 11 år i direktørstolen.

– Geir har gjort en formidabel jobb som administrerende direktør i Geodata over en lang periode. Han har posisjonert Geodata som den ledende aktøren innenfor GIS i Norge, og levert solid vekst og gode resultater hele veien, sier Kvernberg, som er glad for at det har vært mulig å finne en ny leder internt.

– Dette viser at vi er en virksomhet som utvikler gode kandidater selv, og at det finnes en karrierevei helt til topps i Geodata, sier Kvernberg i pressemeldingen.