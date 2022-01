Charlotta Rehman blir ny salgs- og markedsdirektør i GlobalConnect

Annonse

For å styrke selskapets kommersielle kraft, har GlobalConnect hentet Charlotta Rehman som ny salgs- og markedsdirektør.

Rehman har over 20 års erfaring fra tech og telecom bransjen i Norden. Hun kommer fra en stilling som viseadministrerende direktør i Telia Sverige der hun også var leder for Telias svenske bedriftsvirksomhet. Før dette var hun konstituert administrerende direktør i TeliaSonera Norges mobildrift samt ansvarlig før oppkjøpet av Tele2 Norge.

– Det er en stor ære å få lede GlobalConnects kommersielle virksomhet. Selskapet har en solid infrastruktur og er på en utrolig spennende reise med et sterkt momentum innen sikkerhet, samhandling- og skyløsninger. Jeg gleder med til å bidra til et enda mer kundeorientert GlobalConnect, der vi blir mer synlige og mer tydelige i våre kjernemarkeder, sier Rehman i en pressemelding fra selskapet.

Mangfold

Rehman er den fjerde kvinnen som tar plass i konsernledelsen i GlobalConnect hittil i år. Tidligere i år har både Jannie Laurberg, direktør for People, Culture & Strategy, Kirsti Voldnes, direktør for DataCom Norge og Louise Hahn, direktør for DataCom Danmark, tatt plass i toppledelsen.

– Vi er opptatt av mangfold, og vi søker alltid de beste individene. Charlotta har lang erfaring som kommersiell leder i telekombransjen, hun er kundeorientert og har en unik evne til å skape sterke team. Jeg ser frem til å få Charlotta med på laget, sier Martin Lippert, konsernsjef i GlobalConnect.

Charlotta Rehman begynner i stillingen den 1. september.