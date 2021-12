God vekst for Huawei i Norge

Annonse

Selskapet opprettholder dermed sin vekst og viser at kundenes tillit vedvarer, heter det i en pressemelding.

Den norske omsetningen i årets første seks måneder endte på rett under 721,5 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent fra samme periode i fjor, som endte på 598,5 millioner kroner.

På global basis endte totalinntektene første halvår på 510,6 milliarder kroner, en økning på i overkant av 23 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Av den totale omsetningen i Norge stod telekomutstyr for i overkant av 489 millioner, en økning på ni prosent. Mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk stod for i overkant av 232 millioner. Dette er en økning på 57 prosent sammenliknet med første halvår 2018.

Investerer milliarder

Til dags dato har Huawei sikret seg 50 kommersielle 5G-kontrakter og har sendt ut mer enn 150 000 basestasjoner til markeder verden over. Huawei vil i løpet av inneværende år investere over 150 milliarder kroner til forskning og utvikling.

Ifølge offisielle data utgitt av World Intellectual Property Organization (WIPO), leverte Huawei inn hele 5 405 patentsøknader i 2018, og var dermed den aktøren som har levert flest patenter på global basis.

Ved offentliggjøringen av halvårsresultatet sier Huawei Technologies Norways administrerende direktør Huang Hongqi:

– Vi er glad for at den fortsatte veksten viser at kunder både i Norge og verden for øvrig, har stor tillit til oss som leverandør av høyinnovative produkter, løsninger og tjenester til privat- og bedriftsmarkedet.