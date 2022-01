Google ber mer enn 100.000 ansatte om å holde seg hjemme

Annonse

Søkegiganten Google stiller seg i rekken av arbeidsgivere som nå ber ansatte om å ta hjemmekontor.

NBC skriver i dag at Google har oppfordret 100.000 av sine medarbeidere i Nord-Amerika til å jobbe hjemme. Oppfordringen gjelder i første omgang frem til 10. april.

Ifølge NBC skal en talsperson fra selskapet ha uttalt at målet er å redusere tettheten av medarbeidere på kontoret, som et ledd i å redusere spredningen av Covid-19.

– Alle ansatte på våre kontorer i Nord-Amerika er nå blitt anbefalt å jobbe hjemmefra, hvis deres roller tillater det, skal talspersonen ha uttalt.

Google, som har mer enn 300.000 medarbeidere fordelt over hele verden, kunne tidligere denne uken fortelle at de vil opprette et Covid-19-fond. Dette skal gi økonomisk hjelp til medarbeidere og leverandører som påvirkes av sykdommen og dermed ikke kan komme på arbeid. Det skriver vår søsteravis Computerworld Danmark.