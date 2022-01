Hun skal lede Google Norge

Annonse

Hun etterfølger dermed Jan Grønbech når hun starter i jobben etter nyttår.

Jensen kommer fra jobben som administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Discovery Norge, der hun tidligere også har hatt andre lederstillinger i den norske og nordiske delen av selskapet. Hun har også lederbakgrunn fra Schibsted Media Group og MTG, kommer det frem i en pressemelding.

– Som et digitalt foregangsland er Norge et spesielt marked, og det er med stor entusiasme jeg tar på meg denne nye rollen. Vi er inne i en helt spesiell tid, men jeg er optimist og tror sterkt at Google og selskapets teknologi kan spille en viktig rolle i å akselerere den økonomiske gjenoppbyggingen i Norge. Min første prioritet vil være å støtte Google Norges ansatte og kunder på alle måter jeg kan, og å hjelpe våre partnere i Norge med å få mest mulig ut av de digitale mulighetene. Jeg gleder meg veldig til å bruke tid på å bli kjent med alle mine nye kolleger og teammedlemmer i og utenfor Norge, sier Tine Austvoll Jensen i pressemeldingen.

Peter Friis, administrerende direktør for Google i Nord-Europa, kommenterer ansettelsen slik:

– Tine har masse erfaring som engasjert leder i norsk medieindustri gjennom mange år, og vi er veldig glade for å ha funnet den perfekte kandidaten til å bygge ut vår norske virksomhet videre, og til å hjelpe virksomheter i Norge med å vokse ved å samarbeide med Google.