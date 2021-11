Utnevner Dmitri Krakovsky til Chief Product Officer

Annonse

Unit4, som leverer skyapplikasjoner for mellomstore organisasjoner i servicesektoren, ønsker nå Dmitri Krakovsky velkommen som Chief Product Officer i selskapet.

Krakovsky kommer fra stillingen som visepresident for produkter hos Google, hvor han jobbet med maskinlæringsbaserte applikasjoner og datatjenester på Google Cloud Platform.

Dmitri har erfaring fra en rekke forskjellige ledende stillinger, inkludert leder for Human Capital Management Products hos SAP SuccessFactors, hvor han ledet utviklingen av skybaserte HR-produkter.

– Jeg er veldig glad for å starte i Unit4 av tre grunner: mulighetene, teknologien og teamet. Det sier Dmitri Krakovsky.

Krakovsky har 30 års erfaring fra it-bransjen. Nå skal han lede utviklingen av Unit4s ERP-produkter når selskapet utvikler sin teknologi for å hjelpe organisasjoner til en mer langsiktig digital fremtid.

– En mulighet

– Dette er en utrolig mulighet til å levere noe som kunder har bedt om i ERP-løsninger i flere tiår - et system som er designet i henhold til deres spesifikke behov, og som gjør selskapet raskt og tilpasningsdyktig, mens systemet er så enkelt å bruke at ansatte kan være produktive. Løsningen er mulig gjennom fremtidsrettet teknologi og utnyttelse av revolusjonerende teknologiforskyvninger som mikrotjenestearkitekturer, API-er, maskinlæring og erfaringsdesign, sier Krakovsky i en melding fra Unit4, og fortsetter:

– Avslutningsvis føler jeg at Unit4 har et fantastisk team som strever for å realisere denne visjonen - noen jeg har kjent lenge, noen har jeg blitt kjent med de siste månedene, og jeg ser frem til å komme videre med dem.

Mike Ettling, administrerende direktør i Unit4, er glad for å kunne ønske Krakovsky velkommen:

– Hans omfattende kunnskap og erfaring gjør ham til den rette personen som leder av utviklingen og leveransen av produktene våre. Vi har nå en mulighet til å omdefinere ERP, spesielt ettersom vi ser at organisasjoner raskt fokuserer på digital transformasjon for å tilpasse seg endringer i markedet, behovene til samfunnene de opererer i, og selvfølgelig å engasjere ansatte med kraftige verktøy, sier han.