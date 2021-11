Det var en gang en søkemotor

Annonse

Når brukte du sist en annen søkemotor enn Google. Ifølge statistikken er det lenge siden. Målt i markedsandel står Google i Europa for over 93 prosent av alle nett-søk. Neste på lista er Microsofts Bing på 3 prosent.

Slik var det ikke før. I internetts barndom var det knallhard konkurranse i søkemotor-markedet. Altavista kom best ut av startblokken, med Yahoo like bak. I Norge hadde vi til og med vår egen lokale søkemotor som hevdet seg, Kvasir. Hvor ble det av dem i alt mylderet?

Svaret er et Google slo dem ned i støvlene – faktisk til en grad hvor Google greide det samme som støvsugerprodusenten Hoover, å gjøre en merkevare til et verb i dagligtalen.

At Google vant søke-krigen, og dermed også kampen om annonsemarkedet, beredte grunnen for selskapets totale dominans også på andre områder. I dag er morkonsernet Alphabet blant verdens aller største selskaper, verdt utrolige 1.600 milliarder dollar.

Det har de siste årene blitt uttrykt stadig større bekymring over de store teknologiselskapenes dominans. EU har gått foran og har ved flere anledninger anklaget både Microsoft, Apple og Google for misbruk av markedsmakt. I 2019 utstedte blant annet EU-kommisjonen en bot til Google på 1,49 milliarder euro for å ha misbrukt sin posisjon til å hindre konkurrenter i å plassere annonser på tredjeparts nettsteder.

Men i Googles hjemland USA har det vært ganske stille – til nå. Denne uken ble det klart at det amerikanske justisdepartementet går til sak med beskyldninger om å på ulovlig vis befeste sin monopolposisjon, kjøpe opp konkurrenter og hindre innovasjon. Om søksmålet fører frem er en annen sak – Google har en ganske stor krigskasse satt av til advokater – men uansett er det en dreining i retning av en smule mindre panegyrisk hylling av alt som kommer fra Silicon Valley.

For visst har Google bidratt til mye bra. Selskapet har hatt en enorm innovasjonskraft, men skyggesiden er en total dominans som gjør at selskapet ikke lenger greier å leve opp til sitt gamle motto: «Don't be evil».

Det er ikke så ofte vi om dagen heier på amerikanske justismyndigheter, men i denne saken er det lett. De store teknologiselskapenes hjemland er i hovedsak USA. Det er underlig at et land som historisk har slått hardt ned på monopolister i så lang tid har latt disse uregulert få vokse til ukontrollerbare mastodonter. Forhåpentligvis er søksmålet mot Google det første av flere rettet mot teknologiselskaper som har blitt for store for samfunnets beste.