Google Photo og Drive blir endret i juli

Annonse

Fra 10. juli vil integrasjonen mellom Google Photo og Google Drive bli endret til at de to tjenestene vil synkronisere uavhengig av hverandre. Google sier at dette gjøres fordi tilbakemeldinger fra brukerne sier at de finner det forvirrende at begge tjenestene blir synkronisert med hverandre.

Annonse

Slik det er nå vil et bilde som lastes opp i Photo automatisk bli lagt til også i Drive. Handlinger som å slette et bilde i Photo også slette det i Drive, og omvendt. Med de nye endringene vil bilder og videoer i de to tjenestene håndteres uavhengig av hverandre.

Annonse

Så hvis en bruker sletter et bilde eller en video i Drive, så vil det ikke automatisk bli slettet i Photo lenger. Grunnen er ifølge Google at de ønsker å unngå at «utilsiktede slettinger av elementer på tvers av produkter».

Google legger også til nye funksjoner som «Last opp fra Drive». Som det ligger i navnet, vil det være mulig å kopiere elementer fra den ene til den andre tjenesten.