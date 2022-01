YouTube bøtelagt for å ha delt data om barn

Annonse

De to bøtene, som til sammen tilsvarer drøyt 1,5 milliarder kroner, er et resultat av forlik inngått med den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten Federal Trade Commision (FTC) og påtalemyndigheten i New York.

Boten fra FTC er på drøyt 1,2 milliarder kroner, mens boten til påtalemyndigheten i New York er på drøyt 300 millioner kroner.

Boten er den største FTC har gitt Google, men langt mindre enn boten Facebook fikk tidligere i år. Den lød på 5 milliarder dollar, over 45 milliarder kroner.

Liten tvil

Ifølge FTC hersker det liten tvil om at Google brøt Children's Online Privacy Protection Act som trådte i kraft i 1998, og som skal beskytte barns rett til privatliv.

– YouTube har markedsført sin popularitet blant barn overfor potensielle kunder, sier FTCs leder Joe Simons.

YouTube hevder selv at tjenesten er rettet mot personer som er minst 13 år gamle, men langt yngre barn benytter seg også av den populære tjenesten. Det er også mange populære YouTube-kanaler som sender tegnefilmer og sanger som åpenbart er rettet inn mot barn.

Barneversjon

YouTube har også en egen app for barn, kalt YouTube Kids, og virksomheten lanserte i august også en nettversjon av den tjenesten.

Denne barneversjonen samler informasjon om brukerne og hva de ser på for å kunne anbefale lignende videoer og kanaler.

– Selskapet nekter å erkjenne at deler av plattformen tydelig er rettet mot barn. Det er ingen unnskyldning for YouTubes lovbrudd, sier Simons.

De to bøtene til YouTube skal nå godkjennes av en føderal domstol i Washington.