Google hadde epost-problemer

Google opplyser at Gmail fungerte som normalt igjen rundt klokken 1 natt til onsdag norsk tid, om lag to og en halv time etter at brukere begynte å rapportere om problemer.

– Vi beklager for ulempen dette medførte og takker for tålmodigheten, skriver Google i en statusoppdatering.

Mandag denne uken hadde Google store problemer med sine tjenester. Problemene rammet blant annet Gmail og YouTube, og dermed mange brukere.

Tirsdagens problemer var ikke like omfattende. Downdetector.com , en nettside som sporer avbrudd og tekniske problemer med nettsider, viser at vel 17.000 brukere i California, der Google har hovedkontor, rapporterte om et problem med Gmail.

– Vær trygg på at funksjonsstabilitet er øverste prioritet hos Google, og vi gjør kontinuerlige forbedringer for å gjøre systemene våre bedre, skriver selskapet videre.

Google informerte ikke om hvor mange brukere som ble berørt eller hva som var årsaken til problemene.

