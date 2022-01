Hackere utnytter oversiktskart over korona-smitte

Annonse

En sikkerhetsforsker ved navn Shai Alfasi, fra Reason Labs, skal ha oppdaget at hackere benytter seg av kart over korona-spredning for å stjele informasjon som navn, passord, kredittkort-nummer og annen informasjon lagret i nettleseren. Det skriver nettstedet The Next Web (TNW).

På nåværende tidspunkt er det kun Windows-maskiner som påvirkes, men ifølge TNW skal Shai Alfasi skal være overbevist om at det jobbes med flere versjoner.

Hackerne skal ifølge nyhetssiden lage egne hjemmesider med kart de hevder viser korona-smitte og oppfordre brukerne til å laste ned en applikasjon for å holde seg ytterligere oppdatert.

Ifølge TNW inneholder applikasjonen den skadelige programvaren Azorult som kan blir brukt til å stjele informasjon fra brukerens maskin.