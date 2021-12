Oneplus og Hasseblad finner sammen

Annonse

Mobilprodusenten Oneplus har gått i et samarbeid med den ikoniske kameraprodusenten Hasselblad, i forkant av selskapets nyeste 9-serie telefoner, som slippes senere i mars.

Avtalen gjelder de nye telefonene, men Oneplus har utover dette forpliktet seg til en treårig avltale verdt 150 millioner dollar.

– OnePlus har alltid prioritert en premiumopplevelse for brukerne våre fremfor alt annet. Fra 2021 vil vi sammen med det legendariske Hasselblad gjøre en innsats for å forbedre kameraopplevelsen i smarttelefonene for brukerne. Med OnePlus sin avanserte maskinvare- og beregningsfotografering og Hasselblads lange erfaring innen tradisjonell fotografering, er jeg overbevist om at OnePlus 9-serien vil være et stort skritt fremover i vår ambisjon om å levere det beste flaggskipkameraet, sier Pete Lau, grunnlegger og administrerende direktør i OnePlus.

Månekamera

Hasselblad er blant annet kjente for å være kameraet som tok de første bildene på månen, og selskapet har tidligere hatt et lignende men kortvarig samarbeid med Motorola. Foreløpig virker det som om Hasselblads involvering i kamerapakken til 9-serien omfatter programvare og kalibrering, men begge selskapene sier det kommer til å komme større endringer fremover.

– Hasselblad tror på bildets kraft og vårt oppdrag er å fortsette å være i forkant av bildeteknologi. Med dette i tankene vil Hasselblad samarbeide med OnePlus, et innovativt selskap som deler samme visjon og lidenskap for teknologi. Ved å samarbeide med OnePlus håper vi å tilby Hasselblads ikoniske design og fremragende bildekvalitet i hendene på flere mennesker og dele vår lidenskap for fremragende fotografering, sier Jon Diele, visepresident i Hasselblad.