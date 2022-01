SAP avlyser arrangementer

Annonse

SAP føyer seg inn blant flere større selskaper når de nå avlyser arrangementer på grunn av Korona-viruset. I en epost skriver selskapet at flere arrangementer i mars er kansellert, og at dette også gjelder NOW-konferansen som skulle holde i Oslo 19 mars.

Selskapet har også kansellert deltagelse på blant annet SXSW i Austin, Texas senere denne måneden. Samtidig skriver selskapet i en melding at alle ansatte i SAP ikke kan delta i andre, eksterne arrangementer.

Årsaken er selvfølgelig at vi ønsker å sikre at ingen av våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre besøkende blir utsatt for smittsom risiko - en risiko som er vanskelig å kontrollere. Dette er synd, men så absolutt den rette tingen å gjøre under gitte omstendigheter, sier selskapet i en melding.

SAP sier i en epost at SAP Norden vil utarbeide alternativer ved å enten utsette arrangementer til senere i høst eller skape virtuelle muligheter.