Feilfri finesse

Det har ikke stått på kontroverser eller problemer for Huawei den siste tiden. Telefonavdelingen til selskapet er i knestående i det europeiske markedet, etter en handelskrig med USA, der den kinesiske produsenten tilsynelatende måtte ta rollen som syndebukk og bøte med Google-alliansen.

Selskapets PC-divisjon kan derimot fortsette ufortrødent videre med å levere Windows på sine produkter, noe vi er rett og slett er glade for. Huawei imponerte stort da de for alvor kom inn i PC-markedet for litt over fire år siden. På den tiden har Matebook-serien rukket å bli seriøse konkurrenter til både HP og Dells flaggskip, og trenden ser ut til å fortsette.

Imponerende

Årets versjon av Matebook X imponerer igjen. Ikke på grunn av de grunnleggende nyskapingene vi så i den første iterasjonen, men på grunn av et ekstremt gjennomført produkt som finpusser på tidligere suksesser istedenfor å finne opp hjulet på nytt. På-knappen, som også fungerer som fingeravtrykksleser, virker som den skal, og kan også brukes som innlogging på nettsider.

Matebook X kommer, ulik Pro-versjonen i samme serie, kun med en konfigurasjon. Under panseret finner vi Intels i5-10210U, en tiende-generasjons prosessor som fungerer godt både i ytelse, men kanskje spesielt på batteri-fronten. Du får også 16 gigiabyte minne og en rask 512 gigabyte SSD NvME; med andre ord mer enn nok til dagligdagse oppgaver. Her finner vi ingen diskré GPU eller for den saks skyld andre ekstremiteter. Batteritiden er fremdeles utmerket, her får du lett ni timer i bruk før den skal lades. Også ved lading har Huawei gjort noe riktig, her kan du for en gangs skyld velge hvilken USB-C port du skal lade fra, enten høyre eller venstre.

Pc-en er utstyrt med to USB-C porter og en hodetelefonutgang og det er det hele. I esken følger det med en dongle som gir deg de andre nødvendige utgangene.

Glitrende skjerm

Et trekk fra Huawei som vi har sett i tidligere modeller er skjermen. Den holder et 3:2 format som vi absolutt foretrekker når det kommer til dokumenter og generelt arbeid. Til underholdning merker vi litt større, sorte flater under og over filmene, uten at det er nevneverdig irriterende. Oppløsningen på 3000x2000 gir en høy PPI på 278, og skjermen er helt nydelig i bruk. Både lysstyrken og farger er gjengitt meget godt og skjermen fungerer godt også i sollys.

Skjermen har en meget tynn ramme, og selve bildet tar opp imponerende 90 prosent av lokket på maskinen. Med den tynne rammen har Huawei ofret plass til webcamera som, slik det er på tidligere modeller, ligger gjemt under en knapp på function-rekken øverst på tastaturet. Vi liker godt at kameraet tydelig kan gjemmes bort, men den lave vinkelen kan gi en dobbelthake-effekt. Om vi skulle endret noe, hadde vi kanskje foretrukket en bredere skjermramme med plass til kamera, spesielt i disse hjemmekontor-tider.

fanTASTisk

Tastaturet er like godt som det alltid har vært på disse modellene, og ikke ulikt Apples løsning. Styreflaten har derimot fått en oppgradering i årets modell og blir både større og bedre i bruk. Den strekker seg helt ned til kanten på chassiset og har samtidig økt i bredden. Styreflaten har også fått en liten motor som gir haptisk tilbakemelding, noe som fungerer glimrende.

Huawei har holdt det meste av ekstra programvare unna Matebook X, noe vi absolutt skulle ønske andre produsenter også gjorde. Det de derimot har lagt til er en egen NFC-brikke som kommuniserer med Huawei mobiler. Vi har testet med en P40 Pro og skulle ønske dette kunne fungert med andre mobiler. Via applikasjonen får du full styring over telefonen og kan lett dra filer frem og tilbake. En glimrende løsning som dessverre er hindret av at det kanskje er få Huawei-mobiler i bruk.

Konklusjon

Huawei har, uten å leve på nyskapinger, produsert en PC som gjør akkurat det den skal, og akkurat det vi forventer av den. Den skuffer aldri, og vi vil betegne det som et av de tryggeste PC-kjøpene man kan gjøre akkurat nå. Prisen på rundt 16.900 er relativt lett å forsvare. Vi testet en sølvgrå modell, men denne kommer også i en nydelig grønnfarge vi ville anbefalt.