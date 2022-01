Hjemmekontor – Ikke så enkelt som mange teknologioptimister hevder

Annonse

Mange har nå vært gjennom sin først uke med å arbeide hjemme ved kjøkkenbordet. Det har jeg også og vi kan sannsynligvis innstille oss på at det ikke blir den siste. Hvordan har din første uke vært? For oss som jobber med it er det lett å si "Vi har så gode verktøy og kan jobbe hvor som helst, så vi trenger egentlig ikke å gå på kontoret".

Jeg har funnet ut at det ikke er så enkelt som mange teknologioptimister hevder. Her er mine fem beste tips basert på erfaringer så langt i hjemmekontortilværelsen.

1. Sørg for en optimal arbeidsplass

Å sitte der jeg ofte gjør litt om kveldene eller på morgenen før jeg drar på kontoret viste seg å ikke være så bra for å sitte en hel dag å arbeide. Nå har jeg sørget for å lage meg en arbeidsplass med godt lys og kontorstol. Ryggen min likte ikke å jobbe en hel dag fra kjøkkenstolen. De fleste har jo ikke eget kontor. Det blir gjerne kjøkkenbordet eller fra stuebordet og da må du finne ut av hvordan du kan gjør det beste ut av det. Har du ikke en ekstra skjerm anbefaler jeg å låne en skjerm på jobben. Du jobber mye mer effektivt når du har en større arbeidsflate.

2. Vokt deg for forstyrrelser

Sett på deg støydempende headset slik at du kan fokusere på jobb og unngå å bli forstyrret av de andre som er hjemme. Mange bruker dette på jobb allerede og det er like god grunn til å gjøre dette når man sitter hjemme – spesielt når hele familien er hjemme fra skole og jobb.

3. Bruk headset

Når du deltar i et Teams- eller Skypemøte bør du absolutt bruke et skikkelig headset. De andre deltakerne vil høre deg mye bedre enn om du bruker PC-mikrofonen og høyttalerne. Det er bedre for familien også :-).

4. Lag deg gode rutiner

På kontoret har vi ofte gode arbeidsrutiner. Det oppdaget jeg fort at jeg ikke hadde hjemme. Jeg fant ut at jeg måtte lage meg en timeplan i kalenderen for å planlegge dagen. Ellers ble det litt tilfeldig og ikke veldig produktivt. Kanskje dele opp arbeidsdagen som på skolen – hyppige pauser og frisk luft. Avtal gjerne sammen med familien om du har barn som skal gjøre skolearbeid hjemme. Det gjør det bedre for alle. Sørg for å ha vann, te og kaffe tilgjengelig slik at du ikke går tørr midt i et møte, eller du blir dehydrert gjennom dagen. Mat er viktig for å holde farten og fokus oppe, så planlegg lunsjen også.

5. Sjekk inn med kollegene

Hjemmekontor gjør at du kan miste kontakten med kollegene dine. Mange har allerede sett det og har daglige sjekk-inn møter og har chat-kanaler der man kan holde kontakt gjennom dagen. Ut over det har jeg erfart at det går veldig bra å avholde allerede planlagte møter. Det er en fordel for de fleste å kunne opprettholde normaliteten og "business as usual". Kanskje med litt ekstra tiltak. Jeg vet flere som har virtuelle kaffepauser der de setter på video og tar en uformell kaffeprat et par ganger om dagen. Det blir nesten som å møtes ved kaffemaskinen.