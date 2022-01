Lær kidsa koding – hjemme

Annonse

Mammaer og pappaer landet rundt forsøker å kombinere hjemmekontor med hjemmeværende barn og finne ro til å jobbe. Det kan være utfordrende.

Derfor lanserer Lær Kidsa Koding Hjemmekodeklubben.

Den kan brukes av både skoler og foreldre. Lærere kan hente oppgaver der og gi i hjemmelekse til elevene, og foreldre kan arrangere kodeklubb for kidsa sine. LKK erfarer at når barna får morsomme kode-oppgaver, kan mor og far få fred til å jobbe, for barna blir så oppslukt!

Samling på nett

Noen kodeklubber har også benyttet anledningen til å ha samlinger på nett. Lær Kidsa Koding jobber med å samle inn oppskrifter slik at dette skal kunne gjennomføres av flere kodeklubber.

Hjemmekodeklubben er i sin spede begynnelse, og vil bli utvidet etterhvert som den får anledning og bidrag.

Simen Sommerfeldt i Lær Kidsa Koding kommer med to oppfordringer til Computerworlds lesere:

