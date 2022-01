Kompakt tastemaskin

Annonse

G915 har rukket å bli en favoritt hos oss siden den kom ut i fjor, og om du syntes modellen er litt stor har Logitech kommet med en TKL-versjon av denne. TKL står for Tenkeyless, bedre kjent som den numeriske delen av tastaturet. Tenk på det som ti taster mindre (ten keys less) da man mister talltastene og medfølgende taster til høyre på et standard 105-taster-tastatur.

Vår testmodell kommer med selskapets lavprofil GL-taster, i Clicky-versjon. Disse tastene er hvite, men kan sammenlignes med de klassiske Cherry-tastene. I motsetning til Cherry og Logitechs egne Romer-G mekaniske tastaturer får lavprofil-tastene her en kortere reise før de når det aktive punktet der tasten skaper input.

Resultatet er et litt bråkete med følsomt tastatur, perfekt for spilling. Vi liker det også meget godt til skriving, men det kan være greit å sjekke med andre ansatte på kontoret om det er innafor å høres ut som en skrivemaskin fra 70-tallet hele tiden. Ellers beholder TKL-varianten av G915 det glimrende scrolle-hjulet og media-tastene som her er flyttet over funksjonstastene.