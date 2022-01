Microsoft gjør Teams gratis

Annonse

Microsoft har gjort sitt samhandlingsverktøy Teams gratis i de neste seks månedene som en respons til virus-utbruddet som nå påvirker store deler av verden. I en bloggpost sier selskapet at de ved å gjøre verktøyet tilgjengelig for alle kan være med å bidra til en tryggere hverdag.

– Hos Microsoft er vår absolutte prioritering helse og sikkerhet for ansatte, kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Ved å gjøre Teams tilgjengelig for så mange mennesker som mulig tar vi sikte på å støtte folkehelse og sikkerhet ved å holde ansatte sammenkoblet mens de jobber fra hverandre, sier Jared Spataro, sjefen for Microsoft 365.

Teams er gratis tilgjengelig for enkeltpersoner, enten man har en eksisterende konto med Microsoft eller ikke. Det samme gjelder i utdanning, der skoler kan få tilgang til en gratis-versjon av Office 365 som igjen inneholder Teams-applikasjonen.

For bedrifter finnes det en tilsvarende løsning, der Microsoft tilbyr seks måneders gratis-abonnement på Office 365, spesifikt Office 365 E1. Bedrifter blir bedt om å kontakte Microsoft lokalt for å få dette tilbudet, mens enkeltpersoner og skoler kan få dette via lenker i bloggposten.

Microsoft rapporterer 500 prosent økning i bruken av Teams i Kina siden slutten av Januar, uten at det har påvirket tilgangen eller kvaliteten på videosamtaler, møter og fildeling.

For bedriften har Microsoft også lagt ut tips om hvordan man kan implementere Teams, samt hvordan man kan forberede sine ansatte på å bruke Teams, denne finner du her.

For skoler kan man laste ned gratis Office 356 på denne lenken.