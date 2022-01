Det råeste nettet

Annonse

Som seg hør og bør når en ny trådløs standard kommer, er det routerne som er først ute i møte med de nye kravene. Wifi 6, eller 802.11ax er fremdeles såpass nytt at det er stort sett de nyeste telefonene som støtter dette. Men skal du bygge nytt nettverk hjemme er det alltid en god ide å tenke nytt, og med Orbi-serien tar Netgear gjerne rollen som leverandør.

AX6000, også kjent som RBK852, er i utgangspunktet et mesh-system med en router og en satellitt, der begge har spesifikke oppgaver. Ulikt andre lover Netgear at du skal få samme eller bedre dekning med to enheter istedenfor tre. I vårt testhus har vi testet mot lignende mesh-nettverk av 802.11ac-varianten, og kan bekrefte Netgears påstander.

Enkelt oppsett

Oppsettet er, som vi er vant med fra Orbi, lekende lett. Routeren settes opp først, og deretter kobles satellitten til via appen. Appen er kanskje av det enkle slaget, men for uerfarne er det en glimrende måte å sette opp et hjemmenettverk på. Samtidig har den nok informasjon, presentert i et godt grensesnitt, til at de fleste av oss kan sjekke status i nettverket, måle signalstyrken i forskjellige rom og administrere tilkoblede enheter.

Vi savner tilbakemelding på hvordan satellitten er plassert i forhold til routeren, vi måtte gjette og teste litt for å finne yttergrensene, som uansett viste seg å være lenger unna enn vi først trodde.

Grensesnittet på nett er mer tradisjonelt, men her får du også tilgang til tjenester som port forwarding, meget enkelt oppsett av OpenVPN og ellers det man kan forvente av en router. På sikkerhetssiden er det greit å nevne at alle nyere routere med sertifisering fra Wifi Alliance støtter WPA3 rett fra boksen, slik er det også med AX6000.

Knall ytelse

Når det kommer til ytelse har vi til gode å se noe som er bedre enn dette. Nettet når ut i ytterpunktene av garasjen, et svakt punkt under tidligere tester, med god styrke. Hastighetene er upåklagelige og vi fikk resultater tett oppunder 800Mbps i hovedområdene i huset.

Enhetene har beholdt det litt klønete designet, og her kunne kanskje Netgear gjort en bedre jobb. Under skallet skjuler det seg derimot en enorm varmespreder, et tydelig symbol på at det jobbes hardt under panseret hos Orbi. I Vårt testhus på rundt 200 kvadratmeter holdt det nesten med routeren alene, men sammen med satellitten oppnådde vi det beste nettverket vi har hatt hjemme.