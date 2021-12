Forsikringsselskapet If tilbyr AV1-roboten til syke skolebarn

Annonse

Selv om skolene sånn smått skal åpne framover nå, så finnes det skolebarn som ikke kan delta på grunn av smittefaren. Disse barna må fortsatt holdes hjemme, og går dermed glipp av å gjenoppta kontakten med klassekamerater og skolemiljøet.

Disse elevene ønsker forsikringsselskapet If å hjelpe, ved å tilby telekommunikasjonsroboten AV1 fra det norske selskapet No Isolation som elevens øyne, ører og stemme i klasserommet. Ordningen varer i tre måneder, der kunden ikke betaler noen egenandel.

Kvalifiserte diagnoser

If jobber med å tilby skoleroboten til andre langtidssyke skolebarn, uavhengig av koronaepidemien, som en del av en annen forsikringsdekning. I en pressemelding forteller selskapet at da meldingen om at skolene skulle gjenåpne, men at mange barn med underliggende sykdom ikke kan møte opp på grunn av smittefaren, kom ideen om å hjelpe disse raskt på bordet.

– Norsk barnelegeforening har listet opp hvilke diagnosegrupper som gjør at barn kanskje må få tilrettelagt opplæring eller holdes hjemme som følge av smittefare. Det er disse vi nå har lyst til å hjelpe, ved å tilby tre måneders bruk av AV1. Da kan de delta i undervisningen og møte vennene sine, uten å utsettes for smitte, sier produktsjefen for barneforsikringer hos If, Malin Kvamme Diesen i pressemeldingen.

Listen over hvilke diagnoser som kvalifiserer for ordningen finnes i dette dokumentet hos Norsk barnelegeforening.

En ukes levering

Diesen opplyser at dersom barnet har en av diagnosene som er listet opp hos Norsk barnelegeforening, så kan kunden bare kontakte Ifs skadeavdeling, som tar seg av resten. Deretter skal det gå kjapt.

– Det er vår samarbeidspartner No Isolation som står for levering og oppsett av AV1-roboten. Dersom barnets diagnose er listet opp, og dermed dekket av barneforsikringen, tar det ikke mer enn en ukes tid å få roboten opp og gå ved normal pågang. Det er ingen egenandel for kunden forbundet til dette, sier Diesen.

– AV1 blir barnets øyne, ører og stemme i klasserommet i disse Korona-tider. Vi gleder oss selvsagt til situasjonen er tilbake til det normale, men i mellomtiden håper vi dette kan være et kjærkomment tilbud til de som får hverdagen snudd litt på hodet på grunn av smittefaren, avslutter Diesen.