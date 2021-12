Aksjonærene øker investeringene i Holocare

Annonse

Det har gått ett år siden Holocare ble etablert. Nå legger aksjonærene ytterligere 15 millioner kroner på bordet.

Øker investeringene

Holocare satser på fjernkirurgi og bruk av hologrammer i forkant av kompliserte operasjoner. Aksjeselskapet er et resultat av at Inven2 og Sopra Steria gikk sammen for å skape en offentlig-privat satsing på nettopp helsehologrammer.

Den internasjonale Sopra Steria-gruppen har tidligere investert 20 millioner kroner i Holocare. Nå går de inn med 10 millioner til.

Også Inven2 velger å gå inn med kapital, for å muliggjøre vekst i en tidlig fase:

– Holocare utvikler banebrytende ny teknologi som vil bidra til bedre utnyttelse av helsevesenets ressurser og bedre pasientbehandling. Selskapet har etablert et sterkt internasjonalt team og samarbeider med fremragende kliniske miljøer og AI-kompetanse i Sopra Steria. Inven2 vurderer selskapet som en meget interessant investeringsmulighet og har besluttet å delta i emisjonen med 5 millioner kroner, sier Olav Steinnes, økonomisjef i Inven2, i en pressemelding fra Sopra Steria.

For de gode resultatene

– Det er ett år siden Holocare ble etablert, og på den korte tiden har selskapet kommet godt på vei med å skape et produkt, ved å utvikle både prototyp og en «go-to-market»-strategi, sier Solfrid Skilbrigt, styreleder i Holocare og strategidirektør i Sopra Steria.

HoloCare jobber nå med sine regulatoriske prosesser og satser på en CE-godkjenning av plattformen til sommeren. I første omgang betyr det at den vil den kunne brukes til forskningsformål. Det arbeides samtidig mot oppstart av kliniske studier for validering av tjenestene som forventes å kommersialiseres og tilgjengeliggjøres på markedet i 2022.

Skilbrigt forteller i meldingen at de er de gode resultatene så langt som gjør at Sopra Steria styrker satsningen og øker investeringene.

Satser internasjonalt

Alison Sundset, administrerende direktør i Holocare, forteller at hun er svært fornøyd og stolt av at Inven2 og Sopra Steria fortsetter å gi selskapet tillit, og sier at investeringen er en stor og viktig milepæl for selskapet.

Mot slutten av året er det forventet en ny emisjon. Da vil eierne åpne for at flere aktører kan kjøpe seg inn i selskapet i forbindelse med at Holocare skal lanseres i et internasjonalt marked.