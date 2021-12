Airbnb sier opp ansatte på grunn av viruskrisen

Annonse

Medgründer og toppsjef Brian Chesky i Airbnb publiserte 5. mai et brev til de ansatte hvor han sa seg «truly sorry» for å måtte gjøre et så drastisk tiltak.

Oppsigelsene skyldes nedstenging og restriksjoner i mange land, så vel som at kun nødvendige reiser er tillatt.

Konsekvensene for Airbnb, som jo skal være et alternativ til hoteller hvor du kan leie rom og leiligheter for kortere tid, er som for reiselivsnæringen over alt – det er bortimot full stopp.

Reiselivet vil endres

Bestilte opphold blir avbestilt i høy grad, og nye bestillinger har sunket 40 prosent. Chesky sa at Airbnbs omsetning ventes å bli omtrent det halve av fjoråret, som var på 4,8 milliarder dollar.

– Vi vet ikke når folk vil begynne å reise igjen, men når de begynner vil det være annerledes. Selv om vi vet at Airbnbs forretning vil ta seg opp igjen, vil endringene i reisemønster ikke være midlertidige eller kortlivede, sier han.

Airbnb skal ha forsøkt å unngå å redusere arbeidsstokken gjennom å reise 2 milliarder i kapital og ved å kutte kostnader, men det har vist seg å ikke være nok til å unngå oppsigelser.

Ifølge Chesky er det 1900 av 7500 ansatte som må forlate selskapet. Teams rundt omkring vil bli påvirket og reduksjonene skal føre til en mer «fokusert forretningsstrategi».