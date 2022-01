Dion Weisler har sagt opp stillingen som toppsjef i HP Inc.

Annonse

– Å være administrerende direktør i HP har vært høydepunktet i hele min karriere, sier Dion Weisler, i en pressemelding fra HP Inc.

Nå slutter han i selskapet og flytter til Australia, grunnet helseproblemer i familien.

52 år gamle Weisler har hatt stillingen som CEO i HP siden selskapet ble splittet i to deler for fire år siden. På denne tiden har han også sørget for å øke aksjeverdien i selskapet fra 12 dollar i 2015 til cirka 19 dollar i dag.

– Styret respekterer Dions avgjørelse om å støtte familiens behov. Vi takker han for å ha ledet HP etter separasjonen av selskapet. Han har bygget et sterkt team, og har sørget for å øke aksjeverdien i selskapet de siste fire årene, sier styreleder i HP, Chip Bergh.

Ny CEO

HP har allerede funnet en erstatter i Enrique Lores, som har vært ansatt i selskapet i over 30 år. Lores skal også ha fungert som Dion Weislers høyre hånd.

– Enrique har vært en fantastisk partner … Han er en av de smarteste menneskene jeg kjenner, og jeg er sikker på at han vil gjøre en formidabel jobb med å lede og inspirere i det neste kapittelet av selskapets transformasjon og vekst, sier Dion Weisler i meldingen.

Lores tar over stillingen 1. november, men vil bli assistert av Dion Weisler frem til 2020. Dette for å få en glidende overgang.

Weisler blir sittende i HP Incs styre frem til neste generalforsamling.