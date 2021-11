Telia Norge får HR Norges kompetansepris

Annonse

HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere og øke interessen for utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Prisen gis til en virksomhet som har oppnådd spesielt gode resultater innen, og som konsekvens av, kompetanseutvikling. Årets pris går til Telia Norge, skriver HR Norge i en pressemelding.

– Telia Norge omtaler sin læringskultur som bærekraftig personalutvikling. Viktige elementer er selvledelse, bruk av spill, teamutvikling, kompetanseutvikling og kompetanseheving. De fremstår som en fremtidsrettet virksomhet med klart blikk mot hvilke ferdigheter som vil være et konkurransefortrinn i bransjen de er en del av. Dette viser de gjennom det de kaller «future skills», eller kompetanse for fremtiden, sier juryleder og HR-direktør Siri Langangen i Statkraft, pressemeldingen.

Kompetanseutvikling

I juryens begrunnelse står det blant annet at Telia Norge har en filosofi og tilnærming til kompetanse som baserer seg på at den enkelte medarbeider skal ha et bevisst forhold til sin egen kompetanseutvikling. Det hele er forankret i virksomhetsstrategien slik at overordnede strategiske mål alltid ligger til grunn, samtidig som den enkelte leder involveres og tar ansvar. På denne måten sikrer Telia Norge at både virksomhetens og medarbeideres behov ivaretas. Ledelsen har et stort fokus på teamutvikling, og baserer seg på gode teoretiske rammeverk for høyt presterende team.

– Vi er utrolig stolte av å motta denne prisen, da utvikling av våre medarbeidere er noe av det aller viktigste vi driver med i Telia. Dette er en viktig bekreftelse på alt det gode kompetansearbeidet som gjøres hver eneste dag i vår flotte organisasjon, sier Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge.

– I Telia jobber vi i en bransje i kontinuerlig endring, så vi må hele tiden være på tå hev, følge tett med på teknologiutviklingen og sørge for at våre medarbeidere har den kompetansen som er og blir kritisk for oss både på kort og lang sikt.