Trump med en siste ørefik til Huawei

Leverandører til Huawei, inkludert brikkeprodusenten Intel, har fått beskjed av Trump-administrasjonen om at visse lisenser som gir tillatelse til å selge til selskapet. De vil også få avslått en rekke søknader om å levere produkter til den kinesiske telekom-giganten, skriver Reuters.

Når dette skrives, har Trump én dag igjen som president. Like fullt står han på for å svekke det som nå er verdens største produsent av telekom- og nettverksutstyr. Begrunnelsen er at Huawei utgjør en trussel mot USAs sikkerhet og utenrikspolitiske interesser.

En talsmann for Intel hadde ikke noen umiddelbar kommentar, og Handelsdepartementets talsmann har ikke besvart henvendelsen fra Reuters.

Kioxa, den japanske produsenten av flash-minne tidligere kjent som Toshiba Memory Corp, fikk minst én lisens trukket tilbake. De var ikke tilgjengelige for kommentar.