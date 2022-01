Huawei med egen karttjeneste

Annonse

Som en utfordrer til Google Maps lanserer nå den kinesiske mobilkjempen sin egen kartteknologi Map Kit. Den tilbyr blant annet utviklere et system for navigering av gater og veier, og skal kunne informere om trafikkforhold i sanntid. Det skal blant annet være mulig å varslet om kjøretøy som skifter kjørefelt.

Map Kit skal støtte augmented reality – utvidet virkelighet – og vil ikke direkte bli tilgjengelig for alminnelige brukere, ifølge the Verge. Tjenesten skal være klargjort for førti språk, og forventet lansering skal være i oktober.

Nylig lanserte Huawei operativsystemet HarmonyOS, som i Kina går under navnet HongmengOS, for å frigjøre seg fra Googles Android og amerikanske sanksjoner. HarmonyOS er ikke utviklet direkte for smarte mobiltelefoner, men for en rekke enheter som høyttalere, biler, datamaskiner, smartklikker, trådløse øreplugger og en rekke annet.