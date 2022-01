Hurdalsplattformen: Vil opprette offentlig sky

Annonse

Digitalisering og data har et eget kapittel i Hurdalsplattformen som ble presentert klokka 14. Den viser tydelige tegn på en langt mer aktiv stat i selve utviklingen av det digitale Norge, og blant virkemidlene er utredning av opprettelse av en nasjonal statlig skyløsning for offentlige data.

Regjeringen ønsker også rettferdig skattlegging av internasjonale aktører, og vil vurdere å pålegge private aktører å gjøre data offentlige tilgjengelig.

Annonse

Her er kapittelet om digitalisering i Hurdalsplattformen:

Digitalisering og data

Annonse

Det norske samfunnet er et av verdens mest digitaliserte, og befolkningen har høy digital kompetanse. Dette må utnyttes til å skape nye arbeidsplasser og bedre offentlige tjenester i hele landet. Det krever at vi legger til rette for at næringslivet har tilgang på god digital kompetanse og infrastruktur, at videreforedling av data har gode rammebetingelser i Norge, og at fellesskapet sikres en rettmessig andel av verdiskapingen som skjer basert på offentlige data. Næringslivet i hele landet må sikres tilgang til god digital infrastruktur.

Digitalisering og plattformteknologier kan svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet. For å legge til rette for mer rettferdig konkurranse, forhindre monopolisering og sikre bred deltakelse i et mer digitalt samfunn skal staten vurdere å ta et større eierskap i den digitale økonomien.

Annonse

Regjeringen vil:

• Sette ned et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og sørge for at norske data gir verdiskaping i Norge.

• Legge til rette for deling av offentlige data som grunnlag for ny næringsvirksomhet.

• Vurdere i hvilke tilfeller staten bør ta eierskap til digital infrastruktur, plattformer, plattformutvikling og standardutvikling.

• Utrede opprettelsen av en statlig skyløsning for lagring av offentlige data som helsedata, finansdata og informasjon om innbyggere og infrastruktur.

• Arbeide internasjonalt for å sikre at de globale plattformselskapene skattlegges effektivt, og gjennomføre nasjonale tiltak ved utilstrekkelig fremgang i dette arbeidet.

• Lage en nasjonal strategi og et godt regelverk for data fra innbyggerne, for å sikre økt verdiskaping og at fellesskapet tar del i denne verdiskapingen.

• Satse på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND), som samler ekspertise fra forskning, akademia og næringsliv etter modell fra tilsvarende ordninger på miljøvennlig energi.

• Vurdere krav om datadeling fra private selskaper, og beskytte innbyggerne mot digital overvåkning og påvirkning.

• Vurdere et strategisk forskningsprogram for aldersvennlig digitalisering.

• Vurdere et nasjonalt fond for digital etter- og videreutdanning i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Les hele Hurdalsplattformen her.