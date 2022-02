IBM deles i to: skiller ut enhet for infrastrukturtjenester

Annonse

IBM splitter seg opp i to selvstendige selskaper.

Hensikten er at IBM skal kunne fokusere på cloud og KI, mens infrastrukturtjenesten skilles ut i et eget selskap. Det skriver IBM selv i en pressemelding.

Det nye selskapet skal ennå ikke ha fått noe navn, men IBM kaller det "NewCo", som står for new company, eller nytt selskap.

IBM-toppsjef Arvind Krishna mener at tiden nå er inne for å etablere det han kaller to markedsførende selskap, som fokuserer på det de gjør best:

- IBM vil fokusere på sin åpne hybrid-cloud plattform og KI, mens NewCo vil få frihet til å designe, drive og modernisere infrastrukturen i verdens viktigste virksomhet, skal han ha uttalt.