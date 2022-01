Merk deg navnet: Kyndryl

Annonse

Nei, dette er ikke noe du får kjøpt på apoteket, men Kyndryl er navnet på IBMs selskap for it-infrastrukturtjenester. Det nye selskapet vil være frittstående fra slutten av 2021 og ha sitt hovedkontor i New York.

I oktober 2020 meddelte IBM at de ville skille ut sine it-infrastrukturtjenester i et eget selskap, inkludert outsourcing og teknisk støtte for datasenter.

Navnet på det nye selskapet er ikke tuftet på legemidler som Dispril, Albyl eller Aspirin, men satt sammen av deler av to ord: «Kyn» kommer fra «kinship», som på norsk blir «slektskap», og «dryl» som er tatt fra «tendril», som betyr «slyngplante» eller «klatreplante» (botanikk er ikke vårt fag – red. anm.).

– Kyndryl fremkaller en stemning av ekte partnerskap og vekst, sier administrerende direktør i Kyndryl, Martin Schroeter, i en pressemelding.

Mon det.