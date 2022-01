IBM, Move og Terratec i stort it-samarbeid for mer presise kart

Annonse

Kartfirmaet Terratec leverer detaljerte bygnings- og landskapsskanninger over hele verden.

Ved hjelp av blant annet kamera og lasersensorer som benytter benytter fly, helikopter, drone, bil eller tog som plattform samler selskapet enorme mengder data hvert år, som igjen brukes til terrengmodelleringer og kartoppdateringer.

Tilstrekkelig kapasitet er forretningskritisk

– Vi lever av å fange og foredle data. Begge komponentene betinger både enorm lagringskapasitet og prosesseringskraft. Tilstrekkelig kapasitet og hurtighet i behandlingene av dataene er forretningskritisk for oss. Nå var det nødvendig å oppgradere datakraften for å være i front overfor kundene, sier Arkadiusz Szadkowski, produksjonsleder for dataprosessering i Terratec, i en pressemelding fra IBM.

Valget skal ha falt på IBM og Move ettersom disse viste at de var motiverte for å finne en skreddersydd løsning for Terratec.

Integrasjonspartner Move har implementert en ny produksjonsmiljøplattform. IBM leverte IBM Elastic Storage Server (ESS) GL2C, IBM Spectrum Scale-programvare og IBM Lab Services for implementering og innstilling av dette nye filsystemet. Move AS leverte og installerte også 100Gb Mellanox Ethernet som ryggrad, samt nye applikasjonsservere for deres produksjonsmiljø.