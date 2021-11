IBM med verdens første to-nanometers mikroprosessor

Annonse

Med sin nye produksjonsmetode har IBM lykkes med den transistortette brikken. Hver transistor består av tre nano-lag med bredde på 40 nanometer og en høyde på bare fem nanometer. Det er for å sammenligne med samme høyde som to DNA-strenger.

– Øking av antallet transistorer per brikke kan gjøre dem mindre, hurtigere, mer driftssikre og effektive, heter det fra IBM.

Det er bare fire år siden, at IBM presenterte sin første 5 nanometer-baserte brikke, som også dengang var litt av en revolusjon.

Ytelsen på den nye brikken er ifølge IBM 45 prosent bedre end de mest avanserte briker vi kjenner i dag, som er produsert etter 7 nanometer produksjonsmetode.

Strømforbruket på de nye brikkene er også ifølge IBM vesentlig lavere. De peker på at strømforbruket er hele 75 prosent lavere enn for tilsvarende sy nanometers brikke.

Sparer mye strøm

Lavt strømforbruk gir flere fordeler. For eksempel vil en mobiltelefon kunne brukes som i dag og bare lades hver fjerde dag, kun på grunn av mindre forbruk. For ikke å snakke om hvor mye strøm de store datasentrene vil kunne spare om de gikk over til den nye prosessoren.

Huaweis Kirin 9000 som ble lansert i høst, er basert på fem nanometers teknologi, mens AMD og Qualcomm fortsatt lager brikker med syv nanometerproduksjon.

Verdens tidligere absolutte ledende innen mikroprosessorer, Intel, skal ikke være klar for produksjon med syv nanometer før i 2023. De benytter i dag primært 10 og 14 nanometer produksjonsmåter.De har imidlertid høyere tetthet av transistorer, så dette er ikke helt sammenlignbart.

Taiwanske TSMC forventer å være klar med 3 nanometer og 4 nanometer en gang til neste år.