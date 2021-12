Ice og Strim går sammen for å utfordre bransjen

Annonse

Avtalen mellom Ice og Strim innebærer at Ice-kunder får kostnadsfri tilgang til "Strim Mest" i to måneder, skriver selskapene i en pressemelding. Kampanjeperioden er fra 15. Juni til 31. August. Samtidig har Ice lansert to kampanjeprodukter med 10 GB til 249 og 15 GB til 299, og alle som velger et abonnement med 8GB eller mer får prøve Data Frihet kostnadsfritt i to måneder.

– Vi har latt oss imponere av det Strim har utviklet, og vil være med å gi over 700.000 Ice-kunder mulighet til å prøve fremtidens TV-tilbud kostnadsfritt gjennom hele sommeren. Vi ser jo at Ice og Strim passer veldig godt sammen, sier Shiraz Abid, kommersiell direktør i Ice, i pressemeldingen.

Tradisjonelle TV-pakker selges som regel i kombinasjon med fast bredbånd kunden har hjemme, men det etableres også stadig nye strømmetjenester. Strim har utviklet en nettbasert tjeneste der TV og strømmetjenester er pakket inn i én felles løsning, og kunden er ikke bundet til hverken fastnettet hjemme eller bindingstid.

– I et marked med fri konkurranse og reell valgfrihet, ville vi nok sett en større forflytning av kunder fra tradisjonelle TV-abonnement, gjerne bundlet med bredbåndsabonnement, til alternative løsninger som eksempelvis strømmetjenesten Strim enn det vi ser i dag. Samarbeidet med Ice vil gi flere muligheten å oppdage et reelt alternativ og prøve et moderne produkt uten forpliktelser, sier Ole Andre Skarbøvik, kommersiell direktør i Strim..

– Ice skaper et nytt alternativ for mobilkundene, og det samme gjør Strim i markedet for TV og underholdning. Vi vil oppfordre våre kunder til noe så enkelt som å prøve. Last ned Ice-appen og prøv en konkurrent i TV-markedet, avslutter Abid.