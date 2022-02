If kaller tilbake 17.400 mobilladere

Annonse

De seks laderne sluttet å virke, men disse hendelsene har ikke ført til skader utover ødelagte komponenter inni USB-laderne, skriver If i en pressemelding.

Salg og distribusjon ble umiddelbart stanset da If fikk kjennskap til hendelsene. De som har slike ladere blir kontaktet på e-post.

– Vi trekker laderne tilbake av sikkerhetshensyn. Batteri- og ladesikkerhet er noe som opptar oss, og vi ønsker ikke at kundene våre skal bruke en mobillader hvor det har vært tilfeller av kortslutning og komponentsvikt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i pressemeldingen.

– Det er selvsagt for oss å trekke tilbake en lader hvor det er oppdaget slik svikt. Derfor må laderen ikke brukes. Den må kasseres. Ved de seks hendelsene har det vært snakk om at laderen har kortsluttet og sluttet å virke, uten at det har blitt skader utenfor selve laderen, sier Clementz.

DSB er rutinemessig varslet

Det er firmaet BSP som er juridisk produsent og importør av laderen. Firmaet BSP Partner driver If Sikkerhetsbutikk på vegne av forsikringsselskapet. Tilbakekallingen skjer i samarbeid mellom selskapene, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er rutinemessig varslet, skriver If.

Produktansvarlig i BSP AS, René Depuis, opplyser at laderen også er solgt hos enkelte forhandlere i et mindre antall under merkenavnet Homesafe. BSP ber om at de som har Homesafe-ladere tar kontakt med forhandleren hvor de kjøpte produktet for å levere inn lader og få igjen pengene.