Toril Nag gjenvalgt som styreleder i Ikt-Norge

Toril Nag har gjennom flere år vært en kapasitet i bransjen. Hun er sivilingeniør i computer science med fordypning i maskinlæring, kunstig intelligens og robotikk og ble første gang valgt til styreleder i Ikt-Norge i 2019.

- Jeg er glad for å kunne bidra også i neste periode som styreleder i Ikt-Norge. Vi jobber for å sikre rammebetingelser som gjør at norsk it-bransje kan spille en avgjørende rolle i de store endringene næringslivet står overfor. Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid i styret og sammen med en svært dyktig organisasjon som er ambisiøs på vegne av bransjen, sier Toril Nag i en pressemelding.

Ikt-Norges medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. Det nyvalgte styret består av følgende personer:

Toril Nag, Lyse (gjenvalgt styreleder)

Tore Bjelland, Oracle (nestleder, ikke på valg)

Anna Holm Heide, No Isolation (ikke på valg)

Rasmus Figenschou, DNB (ikke på valg)

Tonje Sandberg, Accenture (gjenvalgt)

Michael Jacobs, Atea (gjenvalgt)

Petter-Børre Furberg, Telenor (nyvalgt)

Hans-Henrik Merckoll, IBM (nyvalgt)

Varamedlemmer:

Per Christian Mørland, Telia

Kristine Bjørnstad, Noa

Hege Støre, Visolit

Kolbjørn Haarr, DIPS