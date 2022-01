Infocare kjøper seg større

Annonse

Norske Infocare, som er vokst til å bli et større nordisk selskap, kjøper det opprinnelig danske serviceselskapet Neisa, som også er vokst til et nordisk selskap. Oppkjøpet skjer som et ledd i en offensiv konsoliderings- og vekststrategi hos Infocare, som har over 1000 ansatte.

– Vi er glade for at bli en del av Infocare Group. Infocare er en sterk og solid virksomhet, og Neisa vil nå kunne tilby eksisterende kunder og partnere økt nordisk dekning med enda sterkere nasjonal og regional tilstedeværelse og generelt bedre servicetilbud, sier styreleder Sven-Otto Grahn i Neisa Nordic.

– Å kjøpe Neisa i disse tider er en sterk erklæring fra en solid virksomhet med en klar vekstrategi i Norden, sier Kjell Magne Leirgulen, administrerende direktør i Infocare Group.

Neisas kunde- og partneravtaler fortsetter som tidligere, og integrasjonsprosessen mellom virksomhetene begynner rett over sommeren.