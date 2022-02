Informasjon til våre abonnenter

Annonse

Det er spesielle tider for næringslivet i Norge. Så også for Computerworld. En stor del av vår omsetning er knyttet til våre konferanser. Restriksjonene som er innført i forbindelse med Covid 19-utbruddet har allerede medført at vi har måttet avlyse og skyve på arrangementer, og alt tyder på at det i uoverskuelig fremtid blir vanskelig å samle it-folk i en konferansesal.

Med dette som bakgrunn er vi tvunget til å trekke i håndbrekket og spare der vi kan. Blant tiltakene er at vi ikke kommer til å trykke og distribuere neste fysiske utgave av Computerworld. Alt innholdet vil i stedet bli publisert som lukket innhold på cw.no.

Vi vet at mange av våre abonnenter setter pris på å få bladet i postkassa, og kan bare beklage at det ikke blir tilfelle denne gangen. Redaksjonen kommer imidlertid å jobbe knallhardt for å kompensere for dette med mange gode og innholdsrike artikler på nett. Vi håper du følger oss der!

Det er ikke alle våre abonnenter som har opprettet en digital bruker. Hvis du er en av dem, og får problemer med det, ta kontakt med vår opplagsansvarlig Mari (mari@cw.no).