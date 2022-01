Opplæringspakken for Nasjonal sikkerhetsmåned er klar for bestilling

Annonse

Like sikkert som at jula kommer i desember, så er oktober måneden for den nasjonale it-sikkerhetskampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned. Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, informerer nå om at opplæringspakken for bedrifter for bruk under kampanjen er nå klar for bestilling.

Pakken er særlig beregnet for «de som hver dag møter digitale trusler, men som ikke nødvendigvis ser at de trenger sikkerhetsopplæring». Hovedtemaet for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 er ny teknologi og nettvett.

Nettvett

Nasjonal sikkerhetsmåned er først og fremst en kampanje for høyere bevissthet omkring informasjonssikkerhet. Om årets opplæringspakke for bedrifter skriver Norsis følgende:

«Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, hvor enn vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb blir stadig mer uklar. For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette. Nettopp derfor er dette temaene for årets sikkerhetsmåned».

Åtte små moduler for bevisstgjøring

Hovedinnholdet i opplæringspakken er åtte leksjoner som er så små og kortvarige at selv den travleste selger ikke kan påberope seg å ikke ha tid til dette. E-læringsleksjonene Norsis har utviklet har en varighet på to til fire minutter – dette burde alle kunne klare.

Dette skriver Norsis om innholdet i opplæringspakken:

8 moduler e-læring utarbeidet av NorSIS. Disse modulene ferdigstilles i løpet av august 2019, så det kan bli endringer i titlene:

Leksjon 1: Vår tilkoblede hverdag

Leksjon 2: Teknologi på farten

Leksjon 3: Pålogget – sikker eller sårbar?

Leksjon 4: Ansvarlige ansatte

Leksjon 5: Frykt, fristelser og tillit

Leksjon 6: Hvordan håndtere svindel?

Leksjon 7: Hvor godt har du fulgt med?

Leksjon 8: Verdt å vite – en oppsummering

I tillegg til selve e-læringsleksjonene finnes det også oppfølgings- og profileringsverktøy i opplæringspakken:

Gjennomføringsstatistikk for alle virksomheter

Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november).

Virksomheter som kjøper Bronse-, Sølv- eller Gullpakken kan legge til egen logo og design. Kjøpere av Gullpakken kan også få tilpasset kursinnhold.

Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar med mer.

Opplæringspakken oversettes til engelsk og det er også mulig å bestille andre språkversjoner. Ta kontakt med Xtramile for mer informasjon om dette.

Annonse

Gratis for de minste bedriftene

Norsis føler et særlig ansvar for å støtte de minste bedriftene i landet, og også i år blir opplæringspakken til Sikkerhetsmåneden gratis for virksomheter opptil 20 ansatte.

Det er heller ikke utpregete blodpriser for bedrifter som er større enn dette, selv om de er med på å spleise på at de minste får pakken gratis.

Prisene for opplæringspakken for 2019-kampanjen er som følger:

· Virksomheter med 1-20 ansatte – Gratis

· Virksomheter med 21-100 ansatte – 2.700,- eks. mva.

· Virksomheter med 101-500 ansatte – 9.700,- eks. mva.

· Virksomheter med 501+ ansatte – 21.500,- eks. mva.

Mer informasjon om opplæringspakken finnes her, og den kan bestilles her.