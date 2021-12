Datoen for 10-årsjubileumet for sikkerhetskonferansen «Security divas» er klar

Annonse

Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, startet opp konferansen for kvinner og informasjonssikkerhet «Security divas» i 2010. Nå til vinteren har dermed konferansen sitt 10-årsjubileum, og dette akter Norsis å markere.

Norsis opplyser nå at samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde skal åpne konferansen, og et bredt utvalg av markante kvinnelige skikkelser innen informasjonssikkerhet skal snakke på konferansen. Arrangørene lover også både å se tilbake og inn i framtiden i løpet av de to dagene konferansen varer.

Solid talerliste

Selv om ikke hele programmet er helt klart ennå, så kan Norsis friste med en solid talerliste på konferansen:

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Augustina Cousin, NetsCERT team

Bente Hoff, direktør for Cybersikkerhetssenteret i NSM

Eldfrid Øvstedal, meldem av EOS-utvalget

Guro Storlien Evensen, konsulent i Evry og leder for Oda nettverket i Innlandet

Kjersti Stathopoulou, Associate Partner i IBM

Maja Charlotte Otnes, Risk & Security manager, Storebrand

Peggy Heie, adminnisterende direktør i NorSIS

Tone Hoddø Bakås, personvernombud for Oppland og Hedmark fylkeskommuner og første Security Divas sjef i NorSIS

Vibeke Holtskog, kursleder, foredragsholder, forfatter, og kvinnen bak Holtskog AS

Gjøvik i januar

Jubileumsutgaven av Security divas, som for anledningen har fått navnet «Securi10 divas» går av stabelen 16 og 17 januar 2020 på Gjøvik. Prisene for deltakelse finnes på Norsis’ nettsider, og der er også påmeldingen åpnet.

Norsis opplyser at de har lagd avtaler med NTNU, Cyberingeniørhøgskolen og Oslo Met om gratis deltagelse på konferansen for kvinnelige studenter. Dersom du er student ved et av disse tre stedene, og vil være med på Security Divas 2020, ta kontakt med studieveilederen på ditt studiested før du melder deg på konferansen.