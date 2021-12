Mangel på mikrobrikker kan vare i flere år

Annonse

Pat Gelsinger, administrerende direktør i Intel, kom med advarselen under konferansen Computex i Taiwans hovedstad Taipei. Konferansen ble i år avviklet virtuelt. Det er nyhetsbyrået Reuters som melder om dette.

Her forklarte Intel-sjefen at covid-19-pandemien har ført til en syklus av eksplosiv vekst innen halvledere noe som har medført et enormt press på de globale leveransekjeder.

– Mens bransjen tar tiltak for å løse de kortsiktige problemene, så kan det ta et par år før hele økosystemet får håndtert begrensningene i kapasitet når det gjelder produksjonen og de underliggende komponentene, uttalte Gelsinger.

I mars kunngjorde Intel at selskapet planlegger å investere 20 milliarder i oppføring av to nye fabrikker for halvledere i delstaten Arizona i USA.