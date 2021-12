Kunnskapssektoren med digital suksess i krisetid

Annonse

– Kunnskaps-Norge ble stengt ned 12. mars 2020, i likhet med landet for øvrig. Alle innenfor utdanning og forskning har siden den dagen gjennomgått en sjokkdigitalisering. Robust digital infrastruktur har muliggjort denne digitale transformasjonen på en måte som overgår alt man kunne forvente.

Det sier Uninetts administrerende direktør Tom Røtting i forbindelse med ettårsmarkeringen for nasjonal nedstenging i en pressemelding.

Tre tjenester definert som kritiske

Da statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie annonserte nedstenging av Norge 12. mars 2020, satte Uninett umiddelbart krisestab. Selskapet har det nasjonale ansvaret for internettforbindelsen til alle landets høyskoler og universiteter, samt en lang rekke kritiske IT-tjenester. Etter en kort analysefase fikk beredskapsledelsen et tydelig bilde av hvilke IT-tjenester som ville være kritiske for at hele utdannings-Norge skulle jobbe digitalt fra og med mandag 16. mars.– Vi definerte nettforbindelsen (Forskningsnettet), videotjenesten Zoom og innloggingsløsningen Feide som de tre mest kritiske tjenestene for at barn og voksne på de tusen hjemmekontor skulle kunne starte sin nye digitale hverdag mandag morgen 16. mars 2020. Uten nett ville alt stoppe. Uten Feide-innloggingen ville alt stoppe. Og uten videotjenesten Zoom ville store deler av undervisningen være umulig å gjennomføre, forklarer Røtting.

Historisk dugnadshelg

Sammen med sine nærmeste samarbeidspartnere, som de nordiske søsterselskapene, sammenslutningen Nordunet, samt IT-avdelinger på universiteter og høyskoler, jobbet Uninett døgnet rundt for å sikre infrastrukturen til den digitale undervisningsstarten 16. mars. Gjennom en historisk dugnadshelg ble samtlige kritiske tjenester stresstestet, oppgradert og oppskalert.

– Utdannings-Norge trengte digital akutthjelp, og det fikk de. Vi opplevde null nedetid på den kritiske infrastrukturen, og med tanke på alt som kunne gått galt da elever, lærere, forskere, forelesere og studenter alle skulle logge seg på og jobbe digitalt – hjemmefra og samtidig – mandag 16. mars, så er det en kollektiv historisk bragd som ble oppnådd den dagen. Ingen kunne forvente at det skulle gå så bra som det gikk, og kunnskaps-Norge ble forandret for all ettertid den 16. mars 2020, sier Tom Røtting.

16.mars 2020 i tall:

1,7 millioner innlogginger ble gjennomført med Feide den dagen

Zoom fra Uninett ble klargjort for 100 000 samtidige brukere den dagen

Forskningsnettet hadde null nedetid

Se øvrig statistikk på uninett.no