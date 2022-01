Annonse

Med mer enn 500 høyt utdannede spesialister har selskapet en tradisjon for å være tidlig ute med å fungere som katalysator for digitalisering og utvikling av gode kundeopplevelser. Ledet av gründeren selv, Arne Mjøs, er innovasjonsarbeidet godt forankret. Kombinert med en offensiv holdning til innovativ teknologi skapes verdier for en rekke kunder både i Norge og internasjonalt.

Funnet tonen

Det siste året har Itera funnet tonen sammen med Cognite, John Markus Lerviks nye vekstkomet, som med Aker ASA i ryggen virkelig er i ferd med å få et internasjonalt løft. De to norske teknologimiljøene som begge ligger langt fremme har funnet hverandre i et tett samarbeid som nå bærer spennende frukter. Noe selskaper som både Aker Solutions og Kværner allerede nyter godt av.

– Basert på Cognites fantastiske plattform og med et team av Iteras designere, utviklere, arkitekter, testere og prosjektledere jobber vi som likeverdige partnere i et trekantsamarbeid med både Aker og Kværner for å bygge noen utrolig spennende løsninger. Du kan trygt sitere meg på at her ligger norske virksomheter helt i front globalt når det gjelder å utnytte data på intelligent vis – og det er snakk om enorme mengder data, forklarer Joachim Trøbråten, Iteras Key Account Manager.

– Itera har god erfaring med å jobbe tett med andre plattformer som Microsoft og Google, men det er ekstra morsomt at to ledende norske techmiljøer jobber så tett sammen, utdyper han.

På vårt spørsmål om hva som har overrasket mest svarer Joachim følgende;

– Vi tror at vi med vår leveransemodell, der vi jobber i tverrfaglige team på tvers av landegrenser, så har Itera vært mindre sårbare for de begrensningene Korona-pandemien har påført hele samfunnet. Det er jo slik vi normalt jobber – i virtuelle team med god, digital støtte. Det som imidlertid har gått enda raskere enn vi normalt kan forvente har vært Cognites evne til å adoptere denne måten å jobbe på fra dag en. Av og til når leveransemodellen introduseres for en ny kunde tar det litt tid før vi er oppe i marsfart. Med Cognite har fremdriften vært upåklagelig fra start.

– Det andre jeg har lyst til å trekke frem er læringskurven, som har gått rett til værs. Det er tydelig at Cognite har dyktige medarbeidere som er vant til å jobbe virtuelt. I tillegg ser vi at både vi i Itera, Cognite og kundene har en imponerende grad av stolthet til hva som leveres. Resultatet har blitt at vi kan levere løsninger på få uker som tidligere ville krevd mange måneder.

– Dyktig team

Som tidligere kollega av John Marcus Lervik tok jeg en telefon, og det var ikke nei i Cognite-sjefens munn da jeg ba ham kommentere samarbeidet slik han ser det:

– Itera har et meget dyktig team som samarbeider med oss for å bygge applikasjoner for våre kunder på Cognite Data Fusion, vår industrielle dataplattform. Sammen har vi kunnet vise hvordan innovative industribedrifter kan samarbeide med teknologileverandører som Itera og Cognite for å utvikle, levere og skape verdi med industrielle applikasjoner.

Det skal bli spennende å følge med i utviklingen fremover. Det mangler verken på data eller muligheter for disse to norske teknologifyrtårnene, som også har det til felles at de begge er inne på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter.

Annonse

Red. anm.: Denne artikkelen er et samarbeid mellom Innomag og Computerworld. Artikkelen er derfor også publisert på Innomags nettsider.