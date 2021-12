75 millioner kroner lyses ut til innovasjon

Annonse

– Vi trenger en offentlig sektor som våger å tenke nytt og som satser på innovasjon. Innovasjonspartnerskap viser hvordan innovative virkemidler kan løse store samfunnsutfordringer. Dette kan bidra til alt fra tunnelsikkerhet til eldreomsorg, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har avsatt penger til ordningen. I tillegg til økonomisk støtte får vinnerne bistand med prosessen fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

– Offentlig sektor i bygd og by trenger å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer innen områder som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger. Slik kan innovasjonen også komme flere til gode, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på at kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet stabiliserte seg i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst.

32,7 milliarder kroner gikk til FoU i næringslivet i 2018, en økning på 2 prosent fra året før. Målt i faste priser en det en liten nedgang på 1 prosent.

Stabiliseringen skyldes blant annet at enkelte aktører har redusert sin FoU-innsats betydelig eller ikke lenger utfører FoU i Norge. Den gjenspeiles dessuten i en utflating av veksten i antall FoU-personer og en liten nedgang i antall FoU-årsverk sammenlignet med tidligere år.

