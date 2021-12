Norges 25 mest innovative virksomheter

Annonse

Blant årets mest innovative finner vi både globale Jotun, lille Highsoft fra Vik i Sogn og nykommeren Stormberg, men årets vinner er, tro det eller ei, Norges største bank, DNB. Det skjer i bankens 190 år, og i det første året etter at Kjerstin Braathen tok over etter Rune Bjerke som toppleder. Prisen er et resultat av en innovativ teknologi og digitaliseringsreise, der åpen innovasjon og digitale verdikjeder er satt i høysetet. Vipps har blitt en suksess, men selskapet jobber også med en rekke andre initiativ for å møte fremtiden. Ikke minst er Blockchain og neste års innføring av både PSD2 og GDPR innovative utfordringer som banken er godt i gang med.

Fjorårets vinner, Posten Norge imponerer fortsatt juryen og plukker en sterk annenplass i sitt 373 leveår. Vinneren av prisen for tre år siden, Aker Biomarine, som for to år siden ble kåret til årets mest innovative i Europa og nylig gikk på børs, er høyt oppe på lista også i år. Norwegian og Hurtigruten opplever tøffe tak og kunne trengt noen innovative grep, men juryen slet med å oppdage dem og dermed raser de på årets liste.

Samarbeid

I forbindelse med den årlige utgivelsen av Innovasjonsmagasinet, som tar pulsen på det innovative Norge, har vi nok en gang kåret de 25 mest innovative virksomhetene i landet.

Innovasjonsmagasinet og www.innomag.no utgis av Inspirator AS og med over 25.000 lesere er magasinet Norges ledende innovasjonsmagasin. I år utgis magasinet i samarbeid med Computerworld, i en erkjennelse av at teknologi og innovasjon hører sammen.

Det er også i år en jury ledet av InnoMags redaktør, Truls Berg, som har foretatt utvelgelsen av kandidater. Med i juryen i år var professor i innovasjon Ragnhild Nilsen, NHH’s dyktige Tor W. Andreassen, seriegründeren Andre Eidskrem, Computerworlds redaktør Henning Meese, svenskenes globale innovasjonsekspert Leif Edvinsson, samt Innovasjons Norges mangeårige toppsjef Gunn Ovesen.

Alle våre lesere har gjennom vinteren blitt oppfordret til å nominere kandidater både innen kategorien "startups" og i kategorien "ledende norske innovasjonsfyrtårn". Vi har deretter spilt ball med flere uavhengige eksperter, både norske og internasjonale og kokt listen ned til 25 navn før juryen gjorde en flott innsats med å peke på de beste av de beste.

Overraskelser

Listen inneholder en rekke overraskelser, for eksempel det faktum at Norges største selskap (Equinor) ikke er inne på listen og at det gamle innovative fyrtårnet Telenor med et nødskrik redder plassen på listen, mest takket være samarbeidet med NTNU om en AI-satsning. Stormberg, som i år debuterer på listen, får endelig betalt for sin vilje til å tenke bærekraft og tenke utenfor boksen. Lyse som vant den første kåringen, er i år tilbake på listen og Skatteetaten befester grepet som det offentlige Norges fremste innovasjonsmiljø.

Så vidt utenfor listen ligger altså store navn som Equinor, Vipps, Tomra og Adevinta. Juryen er imponert over Adevintas aggresive satsning i form av kjøpet av eBay’s classified enhet, men skiller tydelig mellom egen innovasjonskraft og dype lommebøker.

– Vi mener at dette er Norges desidert mest omfattende oversikt over hvem som faktisk ER innovative, i motsetning til de som kun nøyer seg med å prate om innovasjon. Vi understreker at listen bare omhandler norske virksomheter, men felles for de fleste av dem er at de har lykkes med å utvide sitt marked til å omfatte store deler av kloden, sier juryleder Truls Berg, InnoMags ansvarlige redaktør i en kommentar.

– La meg også benytte anledningen til å gratulere DNB som selskap og Kjerstin Braathen og hennes dyktige team med årets 1. plass og de øvrige 24 med formidabel innsats, avslutter han.