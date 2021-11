Internasjonal politiaksjon har satt verdens mektigste datakrimverktøy ut av spill

Annonse

Verktøyet Emotet ble drevet som et såkalt botnettverk, det vil si programvare som infiserer et nettverk med datamaskiner og tar kontroll over dem.

Politi i Storbritannia, Canada, Tyskland, Litauen, Nederland, Ukraina og USA slo seg sammen for å infiltrere infrastrukturen i Emotet.

– Verdens farligste skadelige programvare, er Europols beskrivelse av verktøyet, som nå er satt ut av spill.

Løsepengekrav

– Emotet ble brukt av nettkriminelle til å infiltrere tusener av selskaper og millioner av maskiner verden rundt, uttaler britiske National Crime Agency.

Emotet ble leid ut til kriminelle på høyt nivå, som deretter brukte døråpneren til å installere andre typer skadelig programvare. Som eksempler trekker Europol fram trojanere som stjeler bankdetaljer, og løsepengekrav som låser brukerne ute fra sine egne systemer.

Lurt av epost

Ofrene har blitt lurt ved at de åpnet epost som så ut som regninger, opplysninger om pakkesporing og covid-19-informasjon. Alle epostene inneholdt skadelige Word-dokumenter, enten som vedlegg eller ved at brukeren har klikket på en lenke i eposten for å laste dem ned. Makroer skjult i dokumentene kjørte deretter en kode som installerte Emotet på ofrenes datamaskiner.

Emotet ble styrt fra Øst-Europa av en russisktalende organisasjon og ble først avdekket i 2014. To av hovedserverne var basert i Nederland og en tredje i et ikke navngitt land, ifølge nederlandsk påtalemyndighet.

